Еще 667 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 7 октября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 9 тысяч тестов на коронавирус и получили 667 положительных результатов, среди заболевших есть 24 школьника, сообщает сегодня, 7 октября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 1456 человек. Продолжают лечение 8 тысяч 258 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли 6 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 143 человек.

Эпидемиолог дал прогноз по коронавирусу на полгода. Александр Выгоняйлов объяснил, почему заболеваемость пошла на спад, но растет смертность.