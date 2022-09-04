Еще 708 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 7806 пациентов

На сегодняшний день, 4 сентября, в Челябинской области официально зарегистрировано 351413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки COVID-19 заболели 708 южноуральцев, в том числе 22 школьника.

«На сегодняшний день на лечении остаются 7 тысяч 806 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса болезнь победили 334419 южноуральцев. За последние сутки из больниц выписаны 413 человек.

«От коронавируса за прошедшие сутки скончался один пациент»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего за весь период пандемии COVID-19 жители Челябинской области сдали 7 373 257 анализов на ковид. Еще 3771 исследование медики провели за минувшие 24 часа.

Напомним, в эти выходные можно бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции и гриппа в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Графики работы и полный список адресов можно узнать в нашем материале.