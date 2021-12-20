Еще 581 человек заболел коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 20 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 581 положительный результат, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 141 тысяча 48 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 996 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 128 тысяч 560 южноуральцев. На лечении остается 5 тысяч 451 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 975 южноуральцев.

Южноуральцы смогут поставить прививку от коронавируса в новогодние праздники. Минздрав региона рассказал, как будут работать пункты вакцинации во время каникул.



В Челябинской области пациентов с коронавирусом выборочно тестируют на «омикрон». Пока на Южном Урале не было случаев заражения новым штаммом.

