Еще 601 человек в Челябинской области заболел коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на утро 18 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 601 положительный результат, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 120 тысяч 952 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 404 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 96 тысяч 549 южноуральцев. На лечении остаются 18 тысяч 311 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии от ковида на Южном Урале умерли 6 тысяч 30 человек.

Между тем больницы Челябинской области получили новые автомобили скорой помощи. Машины поступили в регион в рамках ежегодной акции Минпромторга России.

А мы узнали от практикующего врача, когда контактным по ковиду можно делать прививку от коронавируса.

