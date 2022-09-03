Еще 693 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 7512 пациентов

На утро 3 сентября в Челябинской области официально зарегистрировано 350705 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 693 человека, в том числе 24 школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 7512 пациентов. Граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические проявления заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии COVID-19 из медицинских учреждений выписали 334006 человек. Еще 276 южноуральцев выздоровели за минувшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались два пациента.

Всего с начала пандемии ковида медиками исследовано 7 369 486 тестов. За прошедшие 24 часа южноуральцы сдали 7464 анализа на COVID-19.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С графиками работы и полным списком адресов можно ознакомиться в нашем материале.