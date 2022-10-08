Еще 627 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются почти восемь тысяч пациентов

На утро 8 октября в Челябинской области официально зарегистрировано 382973 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 627 южноуральцев, в том числе 18 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжает лечение 7981 пациент. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические проявления заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии COVID-19 365703 человека выписали из медицинских учреждений. За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 899 южноуральцев.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались пять пациентов.

За весь период пандемии южноуральцы сдали 7 580 452 анализа на ковид. За последние 24 часа медиками протестировано 9543 человека.

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