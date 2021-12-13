Еще 619 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 13 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 619 положительных результатов, среди заболевших есть четверо школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 136 тысяч 826 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 794 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 123 тысячи 90 южноуральцев. На лечении остаются 6 тысяч 900 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 774 южноуральца.

В Челябинской области непривитых сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, начали отстанять от работы.

Между тем Госдума решила снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.



Опыт строительства челябинской инфекционки представили на Всероссийском медицинском форуме.

