Еще 60 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Ранее южноуральцев предупредили о росте заболеваемости ковидом

Сегодня, 22 января, в Челябинской области официально зарегистрировано 397247 случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 60 человек, в том числе пять школьников.

«На сегодняшний день продолжают лечение 580 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За последние сутки из больниц выписано 48 южноуральцев. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровел 387131 человек.

«За минувшие сутки от ковида скончался один пациент»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За весь период пандемии проведено 8 141 565 исследований на коронавирусную инфекцию. За прошедшие 24 часа протестировано 5790 южноуральцев.

В Челябинской области в ближайшее время ожидается подъем заболеваемости коронавирусом. Кроме того, как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в Роспотребнадзоре, скоро до региона доберется новый штамм вируса кракен. Подробнее о его особенностях читайте тут.