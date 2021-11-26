Еще 649 человек в Челябинской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 26 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 649 положительных результатов, среди заболевших восемь школьников. С начала пандемии официально зафиксировано 125 тысяч 972 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 990 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 102 тысячи 838 южноуральцев. На лечении остаются 16 тысяч 804 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.