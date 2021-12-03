Еще 645 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 3 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 645 положительных результатов, среди заболевших есть пятеро школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 130 тысяч 534 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1401 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 113 тысяч 175 южноуральцев. На лечении остаются 10 тысяч 818 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 32 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 479 южноуральцев.

Жители Челябинской области с медотводом смогут посещать общественные места. Теперь по справке из поликлиники пустят и в ТРК, и к парикмахеру, и в рестораны.



Как в Челябинской области получить медотвод от прививки против коронавируса, читайте на нашем сайте.



Между тем вакцину от коронавируса для подростков в Челябинской области ждут к концу декабря. Препарат «Спутник M» предназначен для пациентов 12—17 лет.

