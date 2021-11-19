За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 606 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 121 тысяча 558 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписали 602 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 97 тысяч 151 южноуралец. На лечении остаются 18 тысяч 285 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии от ковида на Южном Урале умерли 6 тысяч 60 человек.
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