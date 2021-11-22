Еще 625 человек в Челябинской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 22 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 625 положительных результатов, среди заболевших двое школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 123 тысячи 414 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 658 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 99 тысяч 171 южноуралец. На лечении остаются 18 тысяч 33 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

А в это время эпидобстановка в Челябинской области позволила закрыть пять ковидных госпиталей. Отделения вернулись в плановую медицину.

Минздрав озвучил новые рекомендации по применению «Спутника Лайт». Вакцина рекомендована только двум категориям пациентов.

