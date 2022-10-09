Еще 598 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 7995 пациентов

Сегодня, 9 октября, в Челябинской области официально зарегистрирован 383571 случай заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, положительный результат ПЦР-теста за минувшие сутки получили 598 человек, в том числе 15 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 7995 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции из больниц выписано 366284 южноуральца. Еще 581 человек победил болезнь за последние сутки.

«За прошедшие сутки от коронавируса скончались три пациента»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии медики провели 7 588 498 исследований на ковид. За минувшие 24 часа взято 8046 анализов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса и гриппа в крупных ТРК региона, а также торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С графиками работы и полным списком адресов можно ознакомиться в нашем материале.