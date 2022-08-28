Еще 558 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 5554 пациента

На утро 28 августа в Челябинской области официально зарегистрировано 346854 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 558 южноуральцев, в том числе 15 школьников.

«На сегодняшний день продолжают лечение 5554 пациента. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции из больниц выписали 332124 южноуральца. За последние сутки выздоровели и выписаны из медучреждений шесть человек.

«За минувшие сутки от COVID-19 скончался один пациент»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии коронавируса жители Челябинской области сдали 7 324 922 анализа на ковид. За прошедшие 24 часа медики провели 7998 исследований.

Напомним, в эти выходные можно бесплатно вакцинироваться от ковида в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Также все желающие смогут привиться от гриппа. С полным списком адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.