Еще 539 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 24 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 539 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 143 тысячи 271 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1018 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 132 тысячи 660 южноуральцев. На лечении остается 3 тысячи 460 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7089 южноуральцев.

Накануне стало известно, что Минздрав Челябинской области закрывает две ковидные базы — в Магнитогорске и Южноуральске.



Кому жаловаться на усталость и «туман» в голове после коронавируса — углубленная диспансеризация в Челябинской области продолжится и в 2022 году.

