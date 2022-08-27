Еще 508 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 5004 пациента

На сегодняшний день, 27 августа, в Челябинской области официально зарегистрировано 346296 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 508 человек, в том числе 15 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 5004 пациента. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии COVID-19 из медицинских учреждений выписали 332118 человек. Еще 273 южноуральца победили болезнь за минувшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались два пациента.

За весь период пандемии коронавируса медики провели и исследовали 7 316 924 теста на COVID-19. За последние 24 часа протестировано 7594 южноуральца.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции в крупных ТРК региона, а также торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Прививают также и от гриппа. График работы передвижных лабораторий и полный список адресов можно узнать в нашем материале.