Еще 573 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 21 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 573 положительных результата, среди заболевших есть один школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 141 тысяча 621 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1022 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 129 тысяч 582 южноуральца. На лечении остается 4 тысячи 974 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7003 южноуральца.

Между тем Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Для некоторых взрослых она станет обязательной, для подростков — добровольной.

Южноуральцы смогут поставить прививку от коронавируса в новогодние праздники.



Кому жаловаться на усталость и «туман» в голове после коронавируса — углубленная диспансеризация в Челябинской области продолжится и в 2022 году.





