Еще 49 человек заразились коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 563 пациента

На утро 15 января в Челябинской области официально зарегистрировано 396857 случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки заболели 49 человек, в том числе четыре школьника.

«На сегодняшний день продолжают лечение 563 пациента. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции из больниц выписаны 386769 южноуральцев. Еще 51 человек выздоровел за прошедшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, смертельных случаев от ковида за последние сутки не зафиксировано.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции медики провели 8 106 022 исследования на COVID-19 методами ИФА и ПЦР. За минувшие 24 часа взято 5 766 анализов на коронавирус.