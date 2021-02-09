Еще 465 южноуральцев побороли CОVID-19

Общее число выздоровевших от коронавируса жителей Челябинской области превысило 38 тысяч человек

465 человек выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц на утро 9 февраля, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Заболевших за последние сутки почти вдвое меньше — 265 человек, из них двое школьников.



По данным Минздрава, всего таким образом с начала пандемии выздоровели 38 086 южноуральцев. Больных на утро 9 февраля насчитывается 7 701 человек. За сутки в области проведено почти 5,5 тысячи тестов на COVID-19.

К сожалению, коронавирус продолжает собирать жертвы: к утру 9 февраля врачи констатировали смерть еще 15 человек, десять из них скончались именно от ковидной инфекции.