Еще 386 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 1 октября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 386 положительных результатов, среди заболевших шесть школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 97 тысяч 921 человек.

О своем заражении коронавирусом накануне заявил глава Озерска Евгений Щербаков.

На лечении остаются 10 тысяч 30 пациентов. Накануне из больниц выписали 279 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 83 тысячи 163 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 4 тысячи 666 человек.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа. Первые случаи заражения гриппом в России были зарегистрированы еще в августе.