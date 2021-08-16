Еще 384 человека в Челябинской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 16 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 384 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 80 тысяч 764 человека. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 15 августа, скончались 20 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3707 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 62 612 человек. С начала пандемии болезнь победили 70 410 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 278 пациентов.

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В Челябинске, к примеру, первой дозой вакцины привиты уже 290 137 тысяч, за прошедшие сутки за вакцинацией первой дозой обратились 1467 челябинцев. Вторую дозу вакцины приняли уже 234 тысячи горожан, за сутки —1868 человек. Перед началом учебного года активная прививочная кампания началась среди педагогов и работников образования. На этой неделе стартует организационная работа по вакцинации студентов.



В минувшие выходные 1618 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации. 15 августа в Челябинскую область прибыли 25 950 доз препарата «‎Гам-КОВИД-Вак» и 10 500 доз «Спутника Лайт». В ближайшие дни препарат направится во все медицинские учреждения региона.