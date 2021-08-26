Еще 379 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав региона озвучил сводку на утро 26 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 379 положительных результатов. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом заразились 84 570 южноуральцев. На лечении остаются 7 тысяч 341 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 280 пациентов, всего с начала пандемии болезнь победили 73 290 южноуральцев.

Накануне, 25 августа, от COVID-19 скончались 23 пациента. За весь период пандемии от инфекции умерли 3903 южноуральца.

Между тем в области продолжается массовая вакцинация населения. В среду, 25 августа, от коронавируса привился глава Миасса Григорий Тонких. Жителям региона сейчас доступны все четыре отечественные вакцины от коронавируса. На этой неделе корреспондент ИА «Первое областное» отправился в ОКБ № 3, чтобы пообщаться с теми, кто пришел делать прививку. Подробнее — в нашем репортаже.

Минздрав России предупредил об опасности заражения новой инфекцией через кондиционеры.