Еще 374 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 2 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус — 14 тысяч. Медики получили 374 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 87 тысяч 201 человек. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На лечении остаются 7 тысяч 864 человека. За минувшие сутки из больниц выписали 270 пациентов, всего с начала пандемии болезнь победили 75 тысяч 279 южноуральцев.

Накануне, 1 сентября, от COVID-19 на ковидных базах Челябинской области скончался 21 пациент. За весь период пандемии от инфекции умерли 4049 южноуральцев.

Ранее губернатор Челябинской области рассказал о бонусах для привившихся от ковида студентов. Поддержать прошедших вакцинацию согласился Сбербанк.



А по Златоусту пустили антиковидный прививочный пункт на колесах. Получить вакцину от коронавируса можно по будням после обеда.

