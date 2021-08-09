Еще 363 человека в Челябинской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 9 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 363 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 142 человека. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 8 августа, скончались 17 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3554 пациента с коронавирусом.

На лечении остаются 6098 человек. С начала пандемии болезнь победили 68 438 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 279 пациентов.

Напомним, глава Челябинска поручила усилить работу по вакцинации граждан. Особое внимание уделят сотрудникам образовательных учреждений и посетителям детских поликлиник.

Тем временем на Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Вчера, 8 августа, в Челябинскую область прибыло 68 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».