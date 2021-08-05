Еще 352 человека в Челябинской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 5 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 352 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 76 тысяч 706 человек. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 4 августа, скончался 21 пациент с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3505 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 5836 человек. С начала пандемии болезнь победили 67 330 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 267 пациентов.

Напомним, власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. В понедельник, 2 августа, в Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» — еще 17 800 доз.