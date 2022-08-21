Еще 347 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 3686 пациентов

На утро 21 августа в Челябинской области официально зарегистрировано 343755 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 347 южноуральцев, в том числе 13 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 3686 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции из больниц выписаны 330900 человек. За последние сутки выздоровели и выписаны из медучреждений 228 южноуральцев.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки от COVID-19 скончался один пациент.

За весь период пандемии коронавируса жители Челябинской области сдали 7 278 027 анализов на ковид. За минувшие 24 часа медиками проведено 6031 исследование.

Напомним, в эти выходные можно бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списков адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.