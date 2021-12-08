Еще 630 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 8 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 630 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 133 тысячи 716 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 895 человек. Всего с начала пандемии болезнь победил 118 тысяч 961 южноуралец. На лечении остаются 8 тысяч 67 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 626 южноуральцев.

А в это время в Копейске закрывается ковидный госпиталь. Стационар в Потанино возвращается к плановой работе.



В России срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.