Еще 315 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 18 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 7,3 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 315 положительных результатов, среди заболевших есть 13 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 342 тысячи 759 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 18 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 45 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 330 тысяч 528 южноуральцев. Продолжают лечение 3 тысячи 66 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном умершем от коронавируса пациенте. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 24 человека.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Пациенты вне зависимости от места прикрепления могут сделать мазок по будням в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

По данным Минздрава области, в регионе достаточный запас вакцин всех отечественных марок. И только зарегистрированная недавно назальная вакцина «Конвасэл» на Южный Урал пока не поступала.

Со дня на день в регионе ожидают поступление вакцин от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». От каких штаммов они будут защищать в эпидсезоне 2022/2023 годов и почему лучше сделать прививку до середины ноября, ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела организационно-методического обеспечения профилактической работы Челябинского областного центра медицинской профилактики Татьяна Цветкова.

