Еще 311 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 17 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 311 положительных результатов, среди заболевших есть 12 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 342 тысячи 444 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 17 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 280 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 330 тысяч 483 южноуральца. Продолжают лечение 2 тысячи 797 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном умершем от коронавируса пациенте. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 23 человека.

Из-за ухудшения эпидситуации Роспотребнадзор России рекомендует вернуть масочный режим в общественных местах, закрытых помещениях и на транспорте. Но пока только в тех регионах, где показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.



Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Пациенты вне зависимости от места прикрепления могут сделать мазок по будням в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

По данным Минздрава области, в регионе достаточный запас вакцин всех отечественных марок. И только зарегистрированная недавно назальная вакцина «Конвасэл» на Южный Урал пока не поступала.



