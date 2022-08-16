Еще 308 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 16 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 308 положительных результатов, среди заболевших есть 10 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 342 тысячи 133 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 16 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 240 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 330 тысяч 203 южноуральца. Продолжают лечение 2 тысячи 767 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух умерших от коронавируса пациентах. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 22 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Пациенты вне зависимости от места прикрепления могут сделать мазок по будням в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

По данным Минздрава области, в регионе достаточный запас вакцин всех отечественных марок. И только зарегистрированная недавно назальная вакцина «Конвасэл» на Южный Урал пока не поступала.

