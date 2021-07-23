Еще 312 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 23 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 312 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 72 тысячи 329 человек. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 22 июля, скончались 15 пациентов: 13 умерли непосредственно от коронавируса, а еще два — от сопутствующих недугов. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3 тысячи 289 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 4 729 человек. С начала пандемии болезнь победили 64 266 южноуральцев. В четверг из ковидных больниц выписали 186 пациентов.

Челябинская область получит более 1,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом. Такое распоряжение подписали в правительстве РФ.



Челябинский врач рассказал о постпандемийном расстройстве у переболевших коронавирусом. И дал советы, как преодолеть упадок сил.



Несмотря на большое количество вновь заболевших ситуация в регионе остается стабильной. Власти области делают все возможное, чтобы сохранить плановую медицину, и пока не намерены открывать новые ковидные базы.

Между тем средний возраст пациентов ковидной реанимации в Челябинской области снизился до 45 лет. Основную массу болеющих составляют люди трудоспособного возраста.

Также стало известно, что коронавирусом переболели 578 привитых от новой инфекции южноуральцев. Болезнь у этой категории пациентов проходит в более легкой форме.