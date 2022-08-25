Еще 428 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 25 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти восемь тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 428 положительных результатов, среди заболевших есть 13 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 345 тысяч 322 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 25 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 155 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 331 тысяча 684 южноуральца. Продолжают лечение 4 тысячи 466 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 31 человека.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.



Между тем в Челябинской области начали ставить прививки от гриппа. Медики ждут земляков в поликлиниках, а в ближайшие выходные и в ТРК.