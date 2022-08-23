Еще 373 человека заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 23 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 373 положительных результата, среди заболевших есть 13 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 344 тысячи 498 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 23 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 273 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 331 тысяча 424 южноуральца. Продолжают лечение 3 тысячи 904 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 29 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

Также в Челябинской области ожидают поступление вакцин от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». От каких штаммов они будут защищать в эпидсезоне 2022/2023 годов и почему лучше сделать прививку до середины ноября, ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела организационно-методического обеспечения профилактической работы Челябинского областного центра медицинской профилактики Татьяна Цветкова.