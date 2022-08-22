Еще 370 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 22 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 5 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 370 положительных результатов, среди заболевших есть 14 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 344 тысячи 125 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 22 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 251 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 331 тысяча 151 южноуралец. Продолжают лечение 3 тысячи 805 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида не умер ни один пациент. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 28 человек.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

Также в Челябинской области ожидают поступление вакцин от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». От каких штаммов они будут защищать в эпидсезоне 2022/2023 годов и почему лучше сделать прививку до середины ноября, ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела организационно-методического обеспечения профилактической работы Челябинского областного центра медицинской профилактики Татьяна Цветкова.