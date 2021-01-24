Еще 292 южноуральца заразились коронавирусом

Среди заболевших за сутки есть школьники

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирус подхватили 292 человека, включая двух школьников. Всего на сегодняшний день, 24 января, в регионе официально зафиксировано 43237 случаев заболевания COVID-19. Подробнее рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах остаются 12165 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Жители Челябинской области, не имеющие клинических признаков болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За сутки из больниц выписали 392 пациента, всего с начала пандемии коронавируса вылечились 29435 южноуральцев.

«За последние сутки умерло 15 пациентов. От коронавируса — 10 человек, от других заболеваний, где коронавирус был сопутствующим, — пять человек»,— уточнили в региональном Минздраве.

Кроме того, жителей Челябинской области продолжают тестировать на наличие инфекции: так, за последние сутки 11877 южноуральцев сдали анализы методами ИФА и ПЦР. С начала пандемии коронавируса проведено 1 353 382 исследования.