Еще 290 человек заразились COVID-19 в Челябинской области за сутки

Скончались 10 пациентов.

В Челябинской области на утро 1 декабря подтверждено 26 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 заразились еще 290 человек, из них — двое школьников. Из больниц выписали 171 пациента.

Десять человек скончались за сутки. По причине коронавируса — пятеро. Это две пациентки в возрасте 86 и 80 лет, а также три пациента 62, 84 и 62 лет.

«От других причин: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 60 лет; сахарный диабет, диабетическая нефропатия (ковид сопутствующий) — пациентка, 75 лет; постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 87 лет; гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 73 года; сахарный диабет с поражением почек, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 57 лет», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Телефон горячей линии Министерства здравоохранения Челябинской области: 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88. Телефон горячей линии для предпринимателей: 8-800-350-24-74. Служба психологической помощи: 8-351-269-77-77.