Еще 278 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 2667 пациентов

На сегодняшний день, 14 августа, в Челябинской области официально зарегистрирован 341521 случай заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 278 южноуральцев, в том числе десять школьников.

«На сегодняшний день продолжают лечение 2667 пациентов. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических проявлений заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего за весь период пандемии коронавирусной инфекции из больниц выписали 329694 человека. За минувшие сутки выздоровели 129 южноуральцев.

«За последние сутки от коронавируса скончался один пациент»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

С начала пандемии коронавирусной инфекции жители Челябинской области сдали 7 243 173 ПЦР-теста. За прошедшие 24 часа медиками проведено 6026 исследований.

Напомним, в эти выходные можно бесплатно вакцинироваться от COVID-19 в крупных ТРК региона, торговых комплексах, а также в круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и графики работы передвижных лабораторий смотрите в нашем материале.