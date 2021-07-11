Еще 267 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

На лечении остаются 3180 южноуральцев

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 267 человек. По данным пресс-службы регионального Минздрава, на сегодняшний день, 11 июля, официально зарегистрировано 68817 случаев заболевания COVID-19.

Согласно статистике ведомства, сегодня лечение в региональных больницах продолжают 3180 человек. Южноуральцы, не имеющие клинических признаков болезни, а также хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки выписаны 111 человек. Всего 62456 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— уточнили в региональном Минздраве.

За сутки от коронавируса скончались 12 человек. Еще два южноуральца умерли от других заболеваний, ковид при этом был сопутствующим.

С начала пандемии коронавируса медики провели 2 617 544 исследований методами ИФА и ПЦР. За сутки анализы сдали 13 743 южноуральца.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от ковида в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.