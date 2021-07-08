Еще 248 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 8 июля 2021 года

В Челябинской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки медики региона провели почти 12 тысяч тестов на коронавирус и получили 248 положительных результатов. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 68 тысяч 032 человека.

По информации медиков, накануне скончались 11 пациентов: все они умерли непосредственно от коронавируса. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3098 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 2756 человек. С начала пандемии болезнь победили 62 135 южноуральцев. Накануне выписали 130 человек.

В Челябинской области продолжается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Помимо взрослых, которые составляют основную массу больных, стали чаще болеть подростки и дети. Основной базой по лечению пациентов с ковидом остается областная инфекционная больница в Малой Сосновке. В Копейске развернут ковидный госпиталь на 120 мест.

Единственным надежным способом защитить себя от тяжелого течения болезни остается вакцинация. На днях в Челябинской области ждут очередную поставку вакцины от коронавируса. Регион должен получить 22 тысячи доз «Спутника V».