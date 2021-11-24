Еще 635 человек в Челябинской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 24 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти восемь тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 635 положительных результатов, среди заболевших двое школьников. С начала пандемии официально зафиксирован 124 тысячи 681 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 635 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 100 тысяч 877 южноуральцев. На лечении остаются 17 тысяч 534 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 6 тысяч 208 южноуральцев.

В России утвердили перечень случаев для бесплатного ПЦР-тестирования на ковид. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

