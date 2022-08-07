Еще 230 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 2026 пациентов

На сегодняшний день, 7 августа, в Челябинской области официально зарегистрировано 339840 случаев заболевания COVID-19. По данным статистики регионального министерства здравоохранения, за последние сутки положительный результат ПЦР-теста получили 230 южноуральцев, в том числе 11 школьников.

«На сегодняшний день продолжают лечение 2026 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии из больниц выписаны 328660 южноуральцев. Еще 115 человек выздоровели за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки от коронавируса скончался один пациент»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

За весь период пандемии медики провели 7 202 032 исследования на COVID-19. За последние 24 часа жители Челябинской области сдали 5830 анализов.

Напомним, в эти выходные можно бесплатно поставить прививку от ковида в крупных ТРК региона, торговых комплексах и передвижных пунктах вакцинации. Полный список адресов и графики работы передвижных лабораторий смотрите в нашем материале.