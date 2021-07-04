Еще 218 человек заболели коронавирусом в Челябинской области

Лечение продолжают 2337 пациентов

За последние две недели в Челябинской области количество случаев заболевания коронавирусом существенно возросло. Так, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 218 человек. Всего на сегодняшний день, 4 июля, официально зарегистрировано 67084 случая. Подробнее рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах остаются 2337 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие хронических заболеваний и клинических проявлений болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, за сутки от COVID-19 скончались шесть южноуральцев. Еще четыре человека умерли от других болезней, при этом коронавирус был сопутствующим.

Всего с начала пандемии выздоровело 61653 жителя Челябинской области, 132 из них — за прошедшие сутки.

«Всего за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено 2 541 581 исследований, за прошедшие сутки — 12135 тестов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, в эти выходные южноуральцы могут вакцинироваться в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.

Вакцина доставляется в Челябинскую область каждые пять дней. Накануне область получила более 38 тысяч доз.