Еще 217 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1723 пациента

На утро 31 июля в Челябинской области официально зарегистрировано 338298 случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 217 южноуральцев, в том числе семь школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1723 пациента. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса из медицинских учреждений выписано 327428 человек. За прошедшие сутки выздоровели 246 южноуральцев.

«За последние сутки от коронавирусной инфекции скончался один пациент»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За весь период пандемии COVID-19 жители Челябинской области сдали 7 163 433 анализа на ковид. За минувшие 24 часа медики провели 5541 исследование.

Напомним, в эти выходные можно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.