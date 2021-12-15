Еще 612 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 15 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 612 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 138 тысяч 54 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 739 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 124 тысячи 583 южноуральца. На лечении остаются 6 тысяч 576 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 833 южноуральца.

В Челябинской области запускают программу реабилитации для переболевших ковидом детей. Пока в ней могут принять участие пациенты, живущие за пределами областного центра.



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