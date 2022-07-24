Еще 145 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Лечение продолжают 1768 пациентов

На сегодняшний день, 24 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 337075 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 145 человек, в том числе шесть школьников.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1768 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из больниц 326168 человек. За минувшие сутки выписан 231 южноуралец.

«За последние сутки от COVID-19 скончались три пациента»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего за весь период пандемии южноуральцы сдали 7 125 067 анализов на ковид. За прошедшие 24 часа медики провели 5915 исследований.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от COVID-19 в крупных ТРК региона, а также торговых центрах и круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и графики работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.