Еще 139 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1857 пациентов

На утро 23 июля в Челябинской области официально зарегистрировано 336930 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 139 человек, в том числе пять школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1857 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии COVID-19 из медицинских учреждений выписаны 325937 южноуральцев. За прошедшие сутки выздоровели и выписаны 118 человек.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончался один пациент.

С начала пандемии коронавируса медики провели 7 119 152 исследования. За минувшие 24 часа протестировано 5310 южноуральцев.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от ковида в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.