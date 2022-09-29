За минувшие сутки в Челябинской области медики провели почти 10 тысяч тестов на коронавирус и получили 1176 положительных результатов, среди заболевших есть 50 школьников, сообщает сегодня, 29 сентября, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 1702 человека. Продолжают лечение 13 тысяч 898 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли пять пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 105 человек.
Каждый пятый челябинец опасается новой волны коронавируса. При этом только 2% южноуральцев используют средства индивидуальной защиты.
Накануне с больничного по ковиду выписали 1702 человека. Продолжают лечение 13 тысяч 898 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли пять пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 105 человек.
Каждый пятый челябинец опасается новой волны коронавируса. При этом только 2% южноуральцев используют средства индивидуальной защиты.