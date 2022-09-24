Еще 1172 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются более 14 тысяч человек

На утро 24 сентября в Челябинской области официально зарегистрировано 369156 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 1172 южноуральца, в том числе 74 школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 14907 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические заболевания и клинические признаки болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки из больниц выписано 773 южноуральца. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции выздоровели и выписаны из медучреждений 345017 человек.

«За последние сутки от COVID-19 скончались три пациента»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За весь период пандемии коронавируса медики провели 7 468 743 исследования методами ИФА и ПЦР. За минувшие 24 часа жители Челябинской области сдали 8793 анализа на ковид.

В эти выходные можно бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции в крупных ТРК региона. С полным списком адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.