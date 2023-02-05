Еще 113 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за сутки

Один человек скончался

На утро 5 февраля в Челябинской области официально зарегистрировано 398 449 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 113 южноуральцев, в том числе 12 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1126 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавируса число выздоровевших южноуральцев достигло 387 775. За прошедшие сутки из больниц выписано 35 человек.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки зафиксирован один летальный случай от коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии коронавируса медики провели 8 216 058 исследований на COVID-19. За минувшие 24 часа взято 5 770 анализов на коронавирус.