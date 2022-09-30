Еще 1109 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 30 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более девяти тысяч тестов на коронавирус и получили 1109 положительных результатов, среди заболевших есть 42 школьника, сообщает сегодня, 30 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 1661 человека. Продолжают лечение 13 тысяч 342 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли четыре пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 109 человек.